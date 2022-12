Estimado Cliente, Le Informamos que su sitio a sido suspendido, para tomar conocimiento del motivo de su suspensión, ingrese a su Área Cliente y envie un Ticket de Soporte al

"Departamento Sitio Suspendido". ------------------------------------------------------------------------------------------------ SITIO SUSPENDIDO POR NO PAGO

MOTIVO: Su Servicio fue Suspendido por tener una o más facturas impagas.

SOLUCIÓN: Ingresar a su Área Cliente, viñeta mis Facturas, seleccionar la factura impaga y proceder con el proceso de pago.

IMPORTANTE: Recuerde pagar su factura pendiente lo antes posible para evitar, la perdida total de su información.

------------------------------------------------------------------------------------------------ SITIO SUSPENDIDO POR SOBRE USO DE RECURSOS

MOTIVO: Servicio ha sido suspendido por haber sobre utilizado los recursos de nuestros servidores compartidos.

SOLUCIÓN: Ingresar a su Área Cliente, viñeta "emails", buscar email "Servicio Suspendido", aquí encontrara una explicación detallada, además de los pasos a seguir para restablecer su servicio.

------------------------------------------------------------------------------------------------ SITIO SUSPENDIDO POR SPAM

MOTIVO: Servicio ha sido suspendido por spam o envío masivo de correos.

SOLUCIÓN: Ingresar a su Área Cliente, viñeta "emails", buscar email "Servicio Suspendido", aquí encontrara una explicación detallada, además de los pasos a seguir para restablecer su servicio.

------------------------------------------------------------------------------------------------ SITIO SUSPENDIDO POR PHISHING

MOTIVO: Servicio ha sido suspendido por Phishing. Es un delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas cibernéticas, y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria).

SOLUCIÓN: Ingresar a su Área Cliente, viñeta "emails", buscar email "Servicio Suspendido", aquí encontrara una explicación detallada, además de los pasos a seguir para restablecer su servicio.

------------------------------------------------------------------------------------------------ SITIO SUSPENDIDO POR INFRINGIR TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

MOTIVO: Servicio ha sido suspendido por Infringir los Términos y Condiciones de Uso. Nuestra empresa no hospeda sitios web que infrinjan Los Términos y Condiciones de Uso.

SOLUCIÓN: Ingresar a su Área Cliente, viñeta "emails", buscar email "Servicio Suspendido", aquí encontrara una explicación detallada, además de los pasos a seguir para restablecer su servicio.

------------------------------------------------------------------------------------------------ SITIO SUSPENDIDO POR VIOLACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

MOTIVO:Servicio ha sido suspendido por Violación de Derechos de Autor. Nuestra empresa no hospeda sitios web que distribuyan y/o publiquen contenido que Violen los Derechos de Autor.

SOLUCIÓN: Ingresar a su Área Cliente, viñeta "emails", buscar email "Servicio Suspendido", aquí encontrara una explicación detallada, además de los pasos a seguir para restablecer su servicio.

------------------------------------------------------------------------------------------------ Sitio Hospedado en Hosting